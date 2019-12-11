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Полнолуние в декабре: астрологи предупреждают об опасности

STYLERЖизнь    11.12.2019 - 15:11
Полнолуние в декабре: астрологи предупреждают об опасности
Полнолуние в декабре 2019 (Фото: pixabay.com)

Полнолуние в декабре 2019 станет самым напряженным периодом

Астрологи предупреждают об опасности, которое может подстерегать во время полнолуния в декабре. Наступит оно в четверг, 12 декабря, в 7:15 утра. Согласно легендам, полнолуние в декабре называют "полнолунием долгой ночи" или "холодным полнолунием", так как именно в декабре оно максимально близко ко дню зимнего солнцестояния.

Полнолуние в декабре наступит в Знаке Близнецов и под воздействием благоприятного аспекта Меркурия и Сатурна.

Что говорят астрологи

Как объясняют астрологи, в этот день возможны кардинальные внутренние изменения и приятные сюрпризы, однако будет ощущаться общая напряженность и мирная обстановка может превратиться в рискованную и даже в критическую.

В голову будут лезть негативные мысли, которые будут отравлять сознание. Чтобы избежать навязчивых мыслей о плохом, астрологи советуют переключиться на что-то нейтральное, а глобальные размышления отложить на потом.

В этот день люди могут почувствовать неопределимую тягу к алкоголю, что может привести к весьма непредсказуемым негативным последствиям. От посещения баров и серьезных возлияний в этот день лучше отказаться. Может также появиться чувство подавленности, сильного волнения, раздражительности, гнева, тоски.

Выходя на улицу стоит потеплее одеться, так как именно 12 декабря есть риск подхватить простуду и почувствовать обострение хронических заболеваний. День стоит провести в приятных занятиях, любуясь на прекрасное и не терять самообладание.

Также не рекомендуется:

  • Начинать новые дела.
  • Поддаваться на провокации и агрессию окружающих.
  • Заводить серьезные разговоры с близкими и выяснять отношения.
  • Одалживать деньги и брать в долг.
  • Смотреть фильмы ужасов и читать страшные истории.
  • Не стоит принимать важные решения о переезде или смене работы.
  • Подписывать важные документы и заключать договора.
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