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Потоптав російську кровинушку: навколо Світлани Лободи розгорівся новий скандал

STYLERПерсони    06.12.2019 - 12:56
Потоптав російську кровинушку: навколо Світлани Лободи розгорівся новий скандал
Світлана Лобода в кліпі Тілля Ліндеманна (Фото: скріншот)

Світлана Лобода знялася в кліпі Тілля Ліндеманна та зіткнулася з жорсткою критикою

Світлана Лобода в кліпі Тілля Ліндеманна до пісні Frau & Mann виконала роль працівниці на фабриці та за сценарієм піддається насильству з боку начальника виробництва, якого грає німецький рокер. Ролик викликав у глядача неоднозначну реакцію і в деяких випадках навіть досить жорстку критику.

Лідер гурту Rammstein у своєму сольному проекті Lindemann в кліпі грає директора фабрики. До нього "на килим" викликають героїню Лободи після того, як вона випадково впустила і розбила ящик зі склянками. Начальник намагається зґвалтувати підлеглу, але дівчині вдалося втекти, вдаривши його попільничкою по голові.

Треба сказати, що на відеохостингу YouTube на каналі артиста коментарі до цієї відеороботі відключені. Сам ролик був опублікований 23 листопада, і за майже два тижні зібрав майже 3,3 мільйона переглядів.

Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн в кліпі Frau & Mann (Фото: скріншот)

Участь у кліпі Лободи в черговий раз "підігрів" чутки про роман між аристами (у пресі лунають підозри, що Тілль є батьком молодшої доньки української співачки Тільди), а ось сцена "зґвалтування" викликала шквал критики, причому переважно в РФ.

Як пишуть росЗМІ, серед глядацьких відгуків присутні коментарі в дусі "фріц потоптав російську кровинушку".

"Сцена насильства войовничого німця над тендітним слов'янським соловейком, нехай соловейко й вільної сценічної вдачі, увігнала, звичайно, багатьох у ступор. Особливо на тлі нескінченної пропагандистської тріскотні про часи колишньої війни з Третім рейхом", - йдеться в матеріалі видання "Московський комсомолець".

Автор статті зазначає, що після виходу скандального кліпу на перший план виступили "поборники моралі, які пригадали біди, що принесли фашистські загарбники на руську землю" в часи Другої світової війни.

Відео: Кліп Тілля Ліндеманна зі Світланою Лободою Frau & Mann викликав скандал

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