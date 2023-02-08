Полиция обратилась к украинским водителям с важным предупреждением

В Украине все чаще стали обнаруживать водителей с поддельными водительскими удостоверениями. Обычно граждане покупают такие документы в интернете, но за это "светит" уголовная ответственность.

Обычно когда полицейские проверяют водительское по имеющимся базам данных, то убеждаются, что под таким номером документа вообще не существует, или он выдан на имя другого лица.

В частности, мошенники используют данные реальных водительских удостоверений, чтобы создавать поддельные документы.

Украинцев предостерегают об уголовной ответственности за покупку ложных документов.

Что нельзя делать

Граждан призывают, что публиковать фото своих водительских удостоверений в интернете - значит дать возможность использовать персональные данные злоумышленникам.

Также существуют фишинговые сайты, которые внешне похожи на официальный вебресурсы Главного сервисного центра МВД. Главная их цель - выманивание персональных данных. Поддельные ресурсы мошенники "продвигают" с помощью рекламы в соцсетях.

Что ни стать жертвой мошенников, не переходите по сомнительным гиперссылкам и не вводите конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах. Внимательно проверяйте URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт. Помните, что у государственных ресурсов всегда есть домен "gov.ua".

"Во время общения периодически возникают ситуации, когда водитель получил водительское удостоверение, а его нет в Дие. После уточнений понимаем - документ был куплен. При чем, эти водители даже не стесняются этого и сбрасывают ссылки на ресурсы мошенников, указывают контакты, стоимость "услуг", условия доставки", - говорится в сообщении.

Кроме того, были случаи, когда посылали фото справок, якобы выдавшихся в сервисных центрах МВД. На них был логотип, но, например, неправильно указан адрес заведения или другие данные.

Как получить удостоверение

В Украине есть единственный законный способ получить действительное водительское удостоверение впервые - это самостоятельно пройти 2 курса обучения в аккредитованной автошколе и успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Осуществить замену водительского удостоверения можно офлайн непосредственно в сервисном центре МВД или онлайн - через Электронный кабинет водителя.

Важно, что за использование поддельных документов предусмотрена ответственность частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Это карается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.