Поліція звернулася до українських водіїв з важливим попередженням

В Україні все частіше почали виявляти водіїв з підробленими водійськими посвідченнями. Зазвичай громадяни купляють такі документи в інтернеті, але за це "світить" кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє МВС України у Facebook .

Зазвичай, коли поліцейські перевіряють водійське за наявними базами даних, то переконуються, що під таким номером документа взагалі не існує, або він виданий на ім’я іншої особи.

Зокрема, шахраї використовують дані реальних посвідчень водія, щоб створювати підробні документи.

Українців застерігають про кримінальну відповідальність за купівлю фальшивих документів.

Що не можна робити

Громадян закликають, що публікувати фото своїх посвідчень водія в інтернеті - означає дати можливість використати персональні дані зловмисникам.

Також існують фішингові сайти, які зовні вони схожі на офіційний вебресурси Головного сервісного центру МВС. Головна їхня мета - виманювання персональних даних. Підроблені ресурси шахраї "просувають" за допомогою реклами у соцмережах.

Що не стати жертвою шахраїв, не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями та не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах. Уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт. Пам'ятайте, що державні ресурси завжди мають домен "gov.ua".

"Під час спілкування періодично виникають ситуації, коли водій отримав посвідчення водія, а його немає в Дії. Після уточнень розуміємо - документ було куплено. При чому, ці керманичі навіть не соромляться цього й скидають посилання на ресурси шахраїв, вказують контакти, вартість "послуг", умови доставки", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, були випадки, коли надсилали фото довідок, які начебто були видані у сервісних центрах МВС. На них був логотип, але, наприклад, неправильно вказана адреса закладу або інші дані.

Як отримати посвідчення

В Україні є єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше - це самостійно пройти 2 курси навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Здійснити заміну посвідчення водія можна офлайн безпосередньо у сервісному центрі МВС або онлайн - через Електронний кабінет водія.

Важливо, що за використання підроблених документів передбачено відповідальність частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Це карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.