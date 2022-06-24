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Поліцейські звернулися до водіїв і нагадали їм про обов'язкову умову в авто

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П'ятниця 24 червня 2022 13:49
Поліцейські звернулися до водіїв і нагадали їм про обов'язкову умову в авто Фото: У машині має бути ремінь безпеки (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Українським водіям нагадали про те, що в машині повинні бути обов'язково ремені безпеки. За їх відсутність загрожує штраф.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

Який штраф "світить" за відсутність ременя безпеки

Санкція ч. 5 ст. 121 (порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП передбачає штраф у розмірі 510 гривень.

Не забувайте, що застосування ременя безпеки зменшує ризик загибелі водія при лобовому зіткненні в 2,3 рази, при бічному — в 1,8 рази, а при перекиданні авто — в 5 разів.

Основні міфи про ремені безпеки

Ремінь заважає вибратися з автомобіля, який горить або тоне.

Сучасні ремені знімаються одним клацанням. Найбільшу небезпеку становить саме удар, що передує пожежі або падіння в воду.

На великій швидкості ремені безпеки можна не використовувати.

Непристебнутий водій при лобовому зіткненні має дуже високі шанси розбити головою скло і в 9 з 10 випадків загинути.

Пристебнутий дорослий може утримати дитину на руках.

Навіть при зіткненні на швидкості 30 км/год на вашого малюка масою 7 кг буде діяти сила в 135 кілограмів. Утримати таку вагу неможливо.

При подорожах на невеликі відстані ремені безпеки не потрібні.

Згідно зі статистикою, 75% випадків загибелі водія трапляються в межах 40 кілометрів від його будинку.

Пасажирам, які сидять на задньому сидінні пристібатися необов'язково.

Це вкрай небезпечно не тільки для самих пасажирів. Наприклад, водія може вбити навіть дитина, що вилетіла з заднього сидіння. Також не варто забувати про перевертання машини - тут альтернативи не існує.

Найбільш безпечне місце в машині - за водієм.

Це місце в авто тільки здається більш безпечним. Пасажир, який не пристібається на задньому сидінні, в разі лобового зіткнення ризикує вилетіти з авто, а також травмувати інших пасажирів або водія. У 75% випадків викидання з авто люди гинуть.

При аварії краще бути викинутим з автомобіля.

Безумовно, статистика свідчить, що у пасажира, який опинився під час ДТП поза салоном є шанс на збереження життя. 1 зі 100. Найбільша небезпека під час аварії - це удар об частину салону.

Якщо в машині є подушки безпеки, ремені не потрібні.

Подушка при розкритті рухається назустріч людині зі швидкістю 300 км/ч.А це удар боксера-важкоатлета. Ремінь безпеки не дає "зустрітися" з подушкою настільки швидко. Та й розроблялася подушка для роботи спільно з ременями безпеки, а не замість них.

Ремінь безпеки може в разі аварії травмувати людину.

Ремінь дійсно може викликати опіки або зламати ключицю і травмувати шийний відділ.

Незручно користуватися ременем безпеки.

Звикнути до ременя можна шляхом регулярного його використання. В такому випадку у непристебнутої людини буде виникати відчуття дискомфорту при відсутності ременя.

Раніше ми писали про те, чому їздити з напівпорожнім баком авто небезпечно.

А також розповідали, яким бензином не можна заправляти автомобіль, щоб його не угробити.

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