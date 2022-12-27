Как быстро вытащить машину из сугроба: эти способы точно помогут

Зимой во время хранения автомобиля во дворе может возникнуть такая проблема, что автомобиль может замести снегом. В такой ситуации важно помнить о нескольких проверенных лайфхаках, которые помогут быстро вызволить автомобиль из снежного плена.

Что нужно сделать

Раскопайте машину

Это самый легкий способ. Если вы вышли утром во двор и увидели, что ваш автомобиль замело снегом, то этот способ точно поможет. Даже когда автомобиль съехал с дороги на обочину, где много снега, то единственный выход - расчистить снег.

Чтобы машина уехала, нужно откопать как минимум колесо и бампер. Тогда сопротивление будет меньше.

Плавно двигайтесь назад

Если водитель заехал машиной в большой сугроб и дальше ехать не может, нужно ехать назад. Необходимо попытаться проехать по тропе, оставленной машиной. Но это нужно делать очень плавно.

Важно именно плавно ехать, ведь только тогда удастся выехать из сугроба. Однако, многие совершают ошибку, начиная "газовать". Тогда автомобиль еще больше зарывается в сугробы.

Раскачайте авто

Надо попеременно газовать и отпускать педаль, постепенно усиливая амплитуду "качков" назад. Делайте так до тех пор, пока авто не сдвинется с места. Однако способ приемлем только для машин с механической коробкой передач.

Подложите что-нибудь под колеса

Если вы застряли в лесу, подложите под колеса ветки или камни. Если в городе - картон, кирпичи, коврики от машины. Важно, чтобы во время маневра рядом не было людей или других автомобилей. Иначе предметы могут выскочить из-под колес и ударить рядом стоящие машины или ранить пешеходов.

Растопите снег

Опытные автолюбители советуют зимой брать с собой пакетик с песком или солью. Под их влиянием лед немного растает и машина выберется самостоятельно.

Уменьшите давление в шинах

Можно снизить давление в шинах, ведь так колеса становятся более мягкими, а площадь их поверхности больше.

Однако делать это можно, если у вас есть насос, которым вы сразу сможете накачать шины.