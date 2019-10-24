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Поліція показала відео смертельного вибуху в центрі Києва

STYLERПодії    24.10.2019 - 08:58
Поліція показала відео смертельного вибуху в центрі Києва
Вибух гранати на Пушкінській в Києві (Фото: скріншот)

Вибух гранати на Пушкінській забрав два життя

Вибух у центрі Києва на вулиці Пушкінська пізно ввечері 22 жовтня забрав життя двох чоловіків - ветерана АТО, морського піхотинця, гвардійця батальйону "Донбас" і засновника благодійного фонду "Купол" Віктора "Сенсея" Дегтярьова 1966 року народження, а також охоронця офісної будівлі, 1977 року народження. Також легкі тілесні ушкодження отримала жінка, яка знаходилася в 30 метрах від місця події. Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко опублікував у своєму Facebook відео вибуху, зняте камерами спостереження.

Було порушено кримінальне виробництво за ст. 115 ч. 2 (умисне вбивство двох осіб). Поліція розслідує трагічний інцидент, і основною версією називає необережне поводження з гранатою.

За інформацією правоохоронців, загиблі були між собою знайомі і спілкувалися біля офісу. Свідки і записи камер відеоспостереження підтверджують, що до них ніхто не підходив, у них не було ні з ким жодних конфліктів.

"Цей блискавичний спалах вдалині на висвітленому фрагменті відео з камери спостереження на розі Пушкінської і бульвару Шевченка о 22:40:05 і є тим самим вибухом гранати, що забрав життя двох людей", - йдеться у публікації.

Вибух у Києві на вулиці Пушкінська (Відео: facebook.com/artem.shevchenko.9)

За словами очевидців, вибух стався біля входу в бар "Пророк": на сходах на вулиці сиділи двоє чоловіків, один з яких тримав у руках гранату, яка вибухнула.

В результаті вибуху в центрі Києва загинув ветеран АТО

Загиблий ветеран АТО Віктор Дегтярьов (Фото з соцмережі)

Також Шевченко виклав дані щодо кількості вилученої Нацполицією зброї за 9 місяців 2019 року з незаконного обігу за всіма видами. В тому числі й гранат.

Так, зазначено 1458 гранат, 2,6 тисячі артилерійських боєприпасів і для гранатометів, 123,7 тисячі патронів, 526 пістолетів, 177 саморобної зброї, 145 обрізів, 98 карабінів і гвинтівок, 41 автомат і 77 гранатометів.

Поліція показала відео смертельного вибуху в центрі Києва

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

"Бережіть своє та чуже життя, здавайте нелегальну зброю та вибухівку, не носіть, не перевозьте і не бавтеся із нею", - закликав спікер МВС.

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