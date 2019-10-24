Полиция показала видео смертельного взрыва в центре Киева

Взрыв гранаты на Пушкинской в Киеве (Фото: скриншот)

Взрыв гранаты на Пушкинской унес две жизни

Взрыв в центре Киева на улице Пушкинская поздно вечером 22 октября забрал жизни двух мужчин - ветерана АТО, морского пехотинца, гвардейца батальона "Донбасс" и основателя благотворительного фонда "Купол" Виктора "Сэнсэя" Дегтярева 1966 года рождения, а также охранника офисного здания, 1977 года рождения. Также легкие телесные повреждения получила женщина, которая находилась в 30 метрах от места происшествия. Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко опубликовал в своем Facebook видео взрыва, снятое камерами наблюдения.

Было возбуждено уголовное производство по ст. 115 ч.2 (умышленное убийство двух лиц). Полиция расследует трагический инцидент, и основной версией называет неосторожное обращение с гранатой.

По информации правоохранителей, погибшие были между собой знакомы и общались возле офиса. Свидетели и записи камер видеонаблюдения подтверждают, что к ним никто не подходил, у них не было ни с кем конфликтов.

"Эта молниеносная вспышка вдали на высветленном фрагменте видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко в 22:40:05 и является тем самым взрывом гранаты, унесший жизни двух человек", - говорится в публикации.

Взрыв в Киеве на улице Пушкинская (Видео: facebook.com/artem.shevchenko.9)

По словам очевидцев, взрыв произошел у входа в бар "Пророк": на лестнице на улице сидели двое мужчин, один из которых держал в руках гранату, которая взорвалась.

Погибший ветеран АТО Виктор Дегтярев (Фото из соцсети)

Также Шевченко выложил данные по количеству изъятого Нацполицией оружия за 9 месяцев 2019 года из незаконного оборота по всем видам. В том числе и гранат.

Так, указано 1458 гранат, 2,6 тысячи артиллерийских боеприпасов и для гранатометов, 123,7 тысячи патронов, 526 пистолетов, 177 самодельного оружия, 145 обрезов, 98 карабинов и винтовок, 41 автомат и 77 гранатометов.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

"Берегите свои и чужие жизни, сдавайте нелегальное оружие и взрывчатку, не носите, не перевозите и не играйте с ней", - призвал спикер МВД.