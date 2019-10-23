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У результаті вибуху в центрі Києва загинув ветеран АТО

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 01:15
У результаті вибуху в центрі Києва загинув ветеран АТО
Фото: на місці вибуху в Києві (facebook.com/Drovosex)

За попередньою інформацією, другий загиблий - охоронець офісу, розташованого поруч

У результаті вибуху в центрі Києва у вівторок, 22 жовтня, загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону "Донбас" та засновник благодійного фонду "Купол" Віктор Дегтярьов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-учасника АТО Сергія Тищенка у Facebook.

“Київ, Пушкінська, 34 - вибух забрав життя двох. Сенсей "Купол" пішов у небо. Країна втратила живу легенду. Що і як поки не зрозуміло. Ведуться слідчі дії", - написав Тищенко.

У результаті вибуху в центрі Києва загинув ветеран АТО

Фото: загиблий Віктор Дегтярьов

Зі слів очевидців, вибух стався біля входу у бар "Пророк": на сходах на вулиці сиділи двоє чоловіків, один із яких тримав у руках гранату, що вибухнула.

Крім того, за попередньою інформацією, другий загиблий - охоронець офісу, розташованого поруч.

Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Пушкінській ввечері у вівторок, 22 жовтня, стався вибух, в результаті якого двоє чоловіків загинули, жінка отримала поранення. За попередніми даними, вибухнула граната в руках одного з чоловіків. Поліція з’ясовує обставини події.

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