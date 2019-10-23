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Поліція встановлює обставини вибуху в центрі Києва

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 00:52
Поліція встановлює обставини вибуху в центрі Києва
Фото: на місці вибуху (скрін відео)

Повідомлення про вибух із жертвами надійшло до поліції о 23:00 вівторка

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху у центрі Києва на вулиці Пушкінській у вівторок, 22 жовтня, в результаті якого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Близько 23:00 до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік почув вибух на вулиці Пушкінській. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі", - йдеться у повідомленні.

По прибутті правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя та дівчину із тілесними ушкодженнями, яку було госпіталізовано.

Встановлюються обставини інциденту, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації даній події.

В центре Киева прогремел взрыв. Двое мужчин погибли, девушка получила ранения

Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 22 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ввечері у вівторок, 22 жовтня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській, 34 стався вибух, у результаті якого дві людини загинули, а жінка, яка проходила повз, отримала поранення.

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