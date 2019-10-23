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Вибух у Києві розслідуватимуть як умисне вбивство

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 01:58
Вибух у Києві розслідуватимуть як умисне вбивство
Фото: Герман Приступа (скріншот відео)

Наразі не відомо про конфлікт між двома загиблими чоловіками

Загибель двох людей у результаті вибуху у центрі Києва 22 жовтня поліція розслідуватиме як умисне вбивство, відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника ГУМВС міста Києва Германа Приступу.

Приступа підтвердив, що один із загиблих, 1966 року народження, колишній морський піхотинець, який служив у АТО.

Другий загиблий - охоронець офісної будівлі, біля якої стався вибух, 1977 року народження.

Представник поліції Києва також уточнив, що жінка, яка постраждала, перебувала від місця події за 30 метрів та отримала легкі тілесні ушкодження, її життю нічого не загрожує.

Наразі поліція опитує свідків.

Приступа додав, що явного конфлікту між загиблими ніхто не помітив.

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 22 жовтня, у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух, у результаті якого дві людини загинули, жінка отримала поранення. Один із загиблих - колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону "Донбас" та засновник благодійного фонду "Купол" Віктор Дегтярьов.

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