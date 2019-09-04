Політичне хамство: "Слуга народу" оскандалився в Раді (фото)

Народний депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук опинився в центрі скандалу через свою хамську поведінку в залі засідань Верховної Ради України. Про конфлікт розповіла депутат від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Артем Дмитрук вийшов до трибуни під час виступу Вікторії Сюмар і закрив її своєю спиною. Після того, як йому зробили зауваження за некоректну поведінку, він їх проігнорував і демонстративно підняв вгору великий палець.

"Даю можливість колезі "прославитися". На виступи поки не спроможні, одна втіха лишається – прикривати "особливо озброєну і небезпечну" мене. Такий він, "зелений парламентаризм", - написав Сюмар і виставила фотографію хамського інциденту.

Скріншот поста (facebook.com/vsiumar)

Більш детально цю ситуація описала інший депутат – Ірина Геращенко. Вона назвала таку поведінку "політичним хамством".

"Нові обличчя. Вікторія Сюмар попросила депутата попереду не закривати її обличчя під час виступу. Він повністю вліз в кадр, перекривши собою колегу, яка в цей час виступала від фракції. Ще й самовдоволено підняв палець вгору. Слуги, вони такі. Скажіть, яким законом і якими змінами до Конституції можна виправити це політичне хамство?" – написала Геращенко.

Скріншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Крім того, в мережі опублікували фотографію Артема Дмитрука в костюмі, на якому зображений прапор Росії. У коментарях користувачі підтвердив, що на фото дійсно Дмитрук.

"Так він вже прославився. Не міг пригадати перед журналісткою прізвище прем'єра, за якого голосував", - написав Юрій Луценко.

Кожна епоха народжує своїх героїв.

Що це за мужній хіпстер? Чому сорочка не в клітинку?

Дивно, що не зигует.

Титушка з мандатом – дмитрушка.

Він ще і в комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат від "Слуги народу" потрапила в пікантний скандал через любовне листування в Раді.

А також розповідали про те, що в "Слузі народу" обрали депутатів, які можуть спілкуватися з пресою і видали їм інструкції.