Политическое хамство: "Слуга народа" оскандалился в Раде (фото)

Народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук оказался в центре скандала из-за своего хамского поведения в зале заседаний Верховной Рады Украины. О конфликте рассказала депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар на своей странице в социальной сети Facebook.

Артем Дмитрук вышел к трибуне во время выступления Виктории Сюмар и закрыл ее своей спиной. После того, как ему сделали замечание за некорректное поведение, он их проигнорировал и демонстративно поднял вверх большой палец.

"Даю возможность коллеге "прославиться". На выступления пока не способны, одно утешение остается – прикрывать "особо вооруженную и опасную" меня. Такой он, "зеленый парламентаризм", - написал Сюмар и выставила фотографию хамского инцидента.

Скриншот поста (facebook.com/vsiumar)

Более детально эту ситуация описала другой депутат – Ирина Геращенко. Она назвала такое поведение "политическим хамством".

"Новые лица. Виктория Сюмар попросила депутата не закрывать ее лицо во время выступления. Он полностью влез в кадр, закрыв собой коллегу, которая в это время выступала от фракции. Еще и самодовольно поднял палец вверх. Слуги, они такие. Скажите, каким законом и какими изменениями в Конституции можно исправить это политическое хамство?" – написала Геращенко.

Скриншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Кроме того, в сети опубликовали фотографию Артема Дмитрука в костюме, на котором изображен флаг России. В комментариях пользователи подтвердил и, что на фото действительно Дмитрук.

"Так он уже прославился. Не мог вспомнить перед журналисткой фамилию премьера, за которого проголосовал", - написал Юрий Луценко.

Каждая эпоха рождает своих героев.

Что это за мужественный хипстер? Почему рубашка не в клеточку?

Странно, что не зигует.

Титушка с мандатом – дмитрушка.

Он еще и в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Скриншоты комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат от "Слуги народа" попала в пикантный скандал из-за любовной переписки в Раде.

А также рассказывали о том, что в "Слуге народа" выбрали депутатов, которые могут общаться с прессой и выдали им инструкции.