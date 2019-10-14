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Покрова Пресвятої Богородиці: що сьогодні не можна робити

STYLERЖиття    14.10.2019 - 07:02
Покрова Пресвятої Богородиці: що сьогодні не можна робити
Покрова Пресвятої Богородиці 2019 (фото: pixabay.com)

На день Покрови необхідно дотримуватися певних прикмет і звичаїв

Сьогодні, 14 жовтня, православні християни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Редакція Styler зібрала традиції цього свята, обряди та прикмети.

Покрова Пресвятої Богородиці: історія свята

14 жовтня в церковному календарі - день явлення Богоматері з її захисним покривом. Згідно з переказами, події відбулися в X столітті в Константинополі.

В місто прийшло кочующее плем'я розбійників сарацини і обложили його. Люди у великому страху зібралися в храмі і благали небо допомогти їм. Молитви не пройшли даром і були почуті. Після цього дух Пресвятої Богородиці з'явився в церкві.

Діва Марія зняла з голови хустку та покрила нею усіх, хто знаходився в храмі. Після цього вороги відступили і залишили місто.

Покрова Пресвятої Богородиці: що сьогодні не можна робити

Покрови Пресвятої Богородиці 2019 (фото: pixabay.com)

Традиції і що не можна робити в цей день

Свято починають відзначати з ранкової служби в церкві. Віруючі просять заступництва у своїх справах, сім'ї тощо

На Покрову заборонено робити важку і "брудну" роботу. Крім того, в цей день не можна лаятися, брати гроші у борг і пити алкогольні напої.

В народі свято було пов'язане із закінченням польових робіт. Крім того, до Покриви закінчували збирати гриби в лісі.

У святковий день люди любили топити піч. Також розпалювали вогнища, в які кидали гілки плодових дерев і сухий мох для залучення достатку.

На Покрову також прийнято робити млинці, а ще в цей день до дівчат засилали сватів. Вважалося, що відмовити в заміжжі на Покрову - погана прикмета.

У Запорізькій Січі козаки вважали Богородицю своєю заступницею. В цей день вони обирали отаманів. В наш час 14 жовтня також відзначається День захисника України.

Покрова Пресвятої Богородиці: що сьогодні не можна робити

Покрови Пресвятої Богородиці 2019 (фото: pixabay.com)

Прикмети на Покрову

  • Якщо Листя берези і дуба опадає до Покриви, значить зима буде короткою без сильних холодів.
  • Щоб скоріше вийти заміж, на Покрову зранку потрібно заплести тугу косу і не розплітати її до вечора.
  • На Покрову листя траву покривають, землю вкриває сніг, а дівочу голову - біла фата.
  • Якщо у цей день вмитися снігом, то буде міцне здоров'я і молодість.

Нагадаємо, що УЗ призначила ще один додатковий поїзд на Покрову.

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