День захисника України: чим відрізняється від 23 лютого

День захисника України (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

День захисника України святкується вже 6-й рік поспіль

У понеділок, 14 жовтня, День захисника по всій Україні відзначається національне свято, яке було засноване шість років тому. У нашій країні це принципово нове державне свято – День захисника України, покликане замінити колишній День захисника Вітчизни, який відзначався 23-го лютого.

Чому вибір припав саме на цю дату і чим не догодила попередня? Пошук заміни для Дня радянської армії та військово-морського флоту був довгий і непростий. 6 грудня 1993 року був встановлений День Збройних Сил України. Цей день досі залишається робочим днем. Вибір дати визначило прийняття закону про Збройні сили двома роками раніше - 6 грудня 1991-го.

День Збройних Сил відзначався урочистими церемоніями, зборами, врученнями державних нагород, святковими концертами, привітаннями президента і феєрверками у містах-героях. Тим не менш, свято так і не стало абсолютно "народним", залишаючись вузькопрофесійним. Тяглася з радянських часів традиція вітати чоловіків 23 лютого. Тому в 1999-му році другий президент України Леонід Кучма встановив своїм указом відзначення 23 лютого Дня захисника Вітчизни.

День захисника України (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

В 2014-му році стрімко почала набирати обертів тотальна декомунізація і ідея наповнення всього і вся національним колоритом. 24 серпня 2014 року президент Петро Порошенко заявив, що День захисника Вітчизни більше не буде відзначатися 23-го лютого. У березні 2015-го Верховна Рада прийняла рішення зробити 14-е жовтня неробочим днем.

Саме цю дату обрали у зв'язку з тим, що на цей день випадають ще три знаменні події, безпосередньо пов'язаних з нововведенням в офіційному святковому календарі: це православне свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та день заснування Української повстанської армії.

Нагадаємо, що раніше українські патріоти приготували зухвалий сюрприз бойовикам на Донбасі (фото).