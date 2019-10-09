УЗ призначила ще один додатковий поїзд на Покрову

Фото: вокзал (РБК-Україна)

Всього на свята курсуватиме 14 додаткових потягів

"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд на Покрову і День захисника України, які відзначаються 14 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляється, додатковий потяг курсуватиме з Львова в Дніпро. Всього на свята курсуватиме 14 додаткових потягів.

Поїзд № 204 Львів - Дніпро буде курсувати 10, 12, 14 жовтня. Відправлення зі Львова о 21:15, прибуття до Дніпра о 11:24. Назад поїзд буде курсувати 11, 13 та 15 жовтня, відправлення з Дніпра в 15:28 і прибуття у Львів о 05:40.

"Поїздом також можуть скористатися мешканці Білої Церкви, Сміли, Знам'янки, Олександрії та Кам'янського", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в жовтні додатковим вихідним вдень буде понеділок, 14 жовтня, коли відзначається День захисника України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Дня захисника. Українці будуть мати можливість використовувати три вихідних дні поспіль для святкових подорожей.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила ще три додаткових поїзди до Дня захисника України. Додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Івано-Франківська, Хмельницького та Ужгорода.