Шанувальників "Беверлі-Хіллз, 90210" приголомшили неприємним сюрпризом

Серіал "Беверлі-Хіллз, 90210", відроджений американським телеканалом Fox під назвою "БХ90210" ("BH90210"), було вирішено обмежити лише одним сезоном. Низний рейтинг змусив продюсерів скасувати продовження зйомок легендарної молодіжної мелодрами за участю оригінальних акторів. Про це передає The Hollywood Reporter.

Перша серія вийшла в серпні, а сезон налічує шість епізодів.

У Fox зазначили, що дуже пишаються возз'єднанням на знімальному майданчику зірок серіалу і тим, що змогли "зібрати шанувальників "90210" по всій країні".

Актори продовження серіалу "Беверлі Хіллз" "БХ90210" сподівалися, що буде кілька сезонів (Фото: Shane Harvey / FOX / hollywoodreporter.com)

"Величезна подяка та шана Брайану Остіну Гріну (Девід), Габріель Картерис (Андреа), Ієну Зірінгу (Стів), Джейсону Прістлі (Брендон), Дженні Гарт (Келлі), Шеннен Доерті (Бренда) та Торі Спеллінг (Донна), які разом з усією командою і всіма в студії Fox та CBS Television Studios вклали свої серця і душі в це воістину винахідливе і ностальгічне відродження", - йдеться в заяві

Шоу набрало 1,4 бала серед найважливіших демо для аудиторії у віці від 18 до 49 років і 3,6 мільйона глядачів - три дні перегляду були враховані після гарячого старту в якості літньої прем'єри з найвищим рейтингом.

Перед прем'єрою серіал "BH90210" зіткнувся з низкою труднощів: зміна рекламного ролика та зміни багатьох сценаристів протягом короткого сезону (джерела повідомляють, що 13 авторів покидали шоу протягом усього його запуску).

Відродження молодіжного серіалу за участю оригінальних акторів стало для студії відносно недорогим. Повідомляється, що Гарт, Спеллінг, Картерис, Доерті, Прістлі, Грін та Зірінг отримували 70 тисяч доларів за епізод. Це означає базовий оклад у 420 тисяч доларів для проекту з шістьма серіями.

Актори серіалу "Беверлі-Хіллз" знялися у продовженні (Фото: кадр з фільму)

Також видання пише із посиланням на власні джерела, що Гарт і Спеллінг також отримали додаткову плату в розмірі 15 тисяч доларів за епізод за спільне створення нового дубля. Прістлі, який керував одним епізодом, заробив додатково ще 46 тисяч доларів.

Самі актори сподівалися, що в камбеку легендарного серіалу сезонів буде кілька.