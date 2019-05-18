Продовження "Беверлі-Хіллз, 90210" под угрозой срыва: деталі скандалу

Продовження Беверлі-Хіллз 90210 під загрозою зриву – всі подробиці (фото з відкритих джерел)

"Беверлі-Хіллз, 90210" – один з культових серіалів 90-х

Продовження "Беверлі-Хіллз, 90210" під загрозою зриву. Перезапуск легендарного серіалу може не побачити світ через перший серйозний скандал навколо серіалу. В результаті внутрішнього конфлікту на проекті, частина команди вирішила піти. З невідомих причин "BH90210" покинули шоураннер Патрік Шон Сміт і кілька головних сценаристів, передає видання Variety.

За інформацією джерела, конфлікт стався через розбіжності з "двома провідними актрисами". Про кого саме йде мова, інсайдер не уточнює.

У ЗМІ також з'явилася інформація, що Шон Патрік покинув проект, тому що не знайшов спільної мови з продюсерами. У серіалі знімуться сім акторів з оригінального складу: Джейсон Прістлі (Брендон), Дженні Гарт (Келлі), Ієн Зірінг (Стів), Габріель Картерис (Андреа), Брайан Остін Грін (Девід), Торі Спеллінг (Донна) і Шеннен Доерті (Бренду).

Прем'єра "Беверлі-Хіллз" має відбутися 7 серпня цього року на телеканалі Fox.

Продовження Беверлі-Хіллз 90210 під загрозою зриву – анонс серіалу (відео: youtube.com)

Раніше ми писали, що голлівудський актор Люк Перрі, який переніс важкий інсульт, помер 4 березня в лікарні Святого Йосифа в Бербанку. Люк Перрі отримав роль Ділана МакКея в молодіжному серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210". При чому він спочатку пробувався на роль Стіва, якого зіграв Іан Зірінг. У 1995 році Перрі пішов з серіалу після шести сезонів, але через три роки знову повернувся до зйомок. Як він зізнався в одному з інтерв'ю – причиною стало фінансове питання.

Пізніше з'явилися страшні подробиці смерті зірки "Беверлі-Хіллз". Актор тиждень пролежав у комі.

Також ми писали, що помер популярний актор, зірка серіалу "Санта-Барбара".