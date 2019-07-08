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Повернення Беверлі-Хіллз: у мережу потрапило ексклюзивне фото зі зйомок

STYLERЖиття    08.07.2019 - 21:01
Повернення Беверлі-Хіллз: у мережу потрапило ексклюзивне фото зі зйомок
Актори серіалу Беверлі-Хіллз (Кадр з фільму)

Перша серія вийде 7 серпня 2019

Всіма улюблений американський молодіжний серіал "Беверлі-Хіллз, 90210" незабаром повернеться на екрани. Щоправда, називатися тепер він буде по-іншому, а саме "БХ90210" ("BH90210"). Першу серію шанувальники зможуть побачити вже 7 серпня на американському телеканалі Fox. Хоча подробиці сюжету поки не розкриваються, відомо, що у фільмі буде шість епізодів.

Актриса Шеннен Доерті, яка грала в серіалі Бренду, а в реальному житті поборола рак, опублікувала ексклюзивні фото зі зйомок нового серіалу. Їх вона запостила на своїй сторінці в Instagram.

Повернення Беверлі-Хіллз: у мережу потрапило ексклюзивне фото зі зйомокФото: Командне фото зі зйомок (instagram.com/theshando)

На фото можна побачити всіма улюблених акторів, які грали в "Беверлі-Хіллз". Тут і Джейсон Прістлі (Брендон Уолш), Шеннен Доерті (Бренду Уолш), Ян Зірінг (Стів Сандерс), Габріель Картерис (Андреа Цукерман) і Брайан Остін Грін (Девід Сільвер). Всі вони позують напроти гримерного вагончика.

Також Шеннен опублікувала і своє фото з гримершою серіалу. Варто відзначити, що виглядає актриса, яка поборола рак, чудово.

Повернення Беверлі-Хіллз: у мережу потрапило ексклюзивне фото зі зйомокФото: Шеннен Доерті з гримершей серіалу (instagram.com/theshand)

Нагадаємо, що продовження "Беверлі-Хіллз, 90210" було під загрозою зриву. Перезапуск легендарного серіалу може не побачити світ з-за першого серйозного скандалу навколо серіалу. В результаті внутрішнього конфлікту на проекті, частина команди вирішила піти.

Раніше ми писали, що голлівудський актор Люк Перрі, який переніс важкий інсульт, помер 4 березня в лікарні Святого Йосифа в Бербанку. Люк Перрі отримав роль Ділана МакКея в молодіжному серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210".

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