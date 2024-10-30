"Покази", "показники", "показання": как не перепутать эти слова в разговоре и сказать правильно

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с терминами "покази", "показники" и "показання", которые на первый взгляд могут казаться взаимозаменяемыми. Но схожи они только по звучанию и отнюдь по значению.

Как различать эти паронимы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook страницу редактора Ольги Васильевой.

Показання

Это слово мы используем в контексте изложения обстоятельств, например, в суде. Потерпевший или обвиняемый дает свои "показання".

Также используется в контексте причин для медицинских назначений. К примеру: "показання" для госпитализации; "показання" или "протипоказання" (не "протипокази"!) для процедур или приема (не приема!) лекарства.

А также для обозначения данных измерений приборов. К примеру: "показання" барометра, тонометра или "показання" счетчиков.

Показник

Это слово является синонимом слова "ознака" и указывает на обобщенную характеристику. К примеру: "показник" водородный, "показник" стандартизированный, "показник" цветовой, "показник" Базетта.

Показ

Это слово означает "демонстрация" и употребляется тогда, когда кто-то показывает что-нибудь. К примеру: показ мод, показ квартиры, показ продукции.

Профессор Светлана Бибик подчеркивает, что в случаях, где часто возникают ошибки: "покази" свидетеля, "покази/протипокази" для лекарств, "показники" счетчика, следует использовать термин "ПОКАЗАННЯ":