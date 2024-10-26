Четыре слова на "и" в украинском языке, о которых вы точно не знали

В украинском языке не существует слов, начинающихся с буквы "и"? А вот и есть, даже целых четыре. И украинцы их используют. Кроме того, эту букву первой в словах использовали с давних времен.

Какие четыре слова в украинском языке, которые начинаются с буквы "и", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Александра Авраменко в канале на YouTube .

По словам Авраменко, довольно долго считалось, что слов на букву "и" в украинском языке нет. Но в 2019 году изменилось правописание и четыре слова стали использовать вполне законно.

"Раньше было золотое правило - слов на букву "и" не бывает. Но с 2019 года правописание узаконило несколько слов, начинающихся на букву "и". Первое - служебное слово "ич". Например, "Ич який хитрий!", "Ич яка гарна!" - объяснил языковед.

Вторым словом он назвал глагол "икати", фактически это то же, что и "ікати", но первая буква теперь произносится "и".

"И третье - допускаются параллельные формы: "ирод" и "ірод", "ирий" и "ірий". Каждый из этих вариантов правильный. Вы спросите, кто же это такое придумал? А я отвечу: так украинцы произносили эти слова издавна. В заключение только добавлю, заботимся о том, чтобы Украина и говорила, и писала грамотно", - подытожил языковед.

Но это не все. На самом деле таких слов гораздо больше и все они - диалектные или архаические правописные варианты литературных слов. Многие украинские языковеды посвятили изучению первоначального "и" и в словаре 1886 года таких слов насчитывалось более 100.

Известный языковед и лексикограф Борис Гринченко отстаивал право употребления "и" в начале слов в своем Словаре украинского языка. В ней были: идол, ижиця, икати, илкий, инакий, индюк, иржа, ирід, ич, искра.

А в "Главных правилах украинского правописания" Ивана Огиенко от 1919 было примечание о вариативности "и" в начале некоторых слов: "но перед "н" можно писать "и": инший, инколи, иней".

В 1928 году было принято Харьковское правописание, в котором букву "и" в начале слова запретили. Еще через 25 лет разрешили небольшой перечень слов, в которых "и" может произноситься, но не писаться.

Вот некоторые слова из словаря Гринченко:

Ива - верба

Ивина - верба

Игла - єгла, голка (діал.)

Иля - Олена (діал.)

Икавка, и́кавочка, икати - гикавка, гикати

Илкий - такий, що став гірким (про масло)

И́мбрик - чайник (діал.)

Импет - нестримність, натиск

Индими́на - необхідна річ (діал.)

И́нкол - вид жаби, кумка червоночерева

Инцина́тий - гострий, злий

Ир - загальна назва пісні в деяких тюркомовних народів

Ирій - більш давній варіант назви вирій

Ирле́ць - тавро на вівці

Ирстенин - християнин

Ирстити, ирститися - хрестити, хреститися

Иршини, ирщіння - хрестини

Иршлиця - облямівка, опушка на кожусі зі смушки чи хутра бабака

Ит - вигук в значенні "ет, поглянь лиш"

Ич - вигук в значення "ти лиш подивись"

И́чвина - частина ґринджол, що має вигляд двох каблучок проти двох передніх копилів