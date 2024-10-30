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"Покази", "показники", "показання": як не переплутати ці слова у розмові та сказати правильно

Середа 30 жовтня 2024 08:05
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"Покази", "показники", "показання": як не переплутати ці слова у розмові та сказати правильно Як не плутати слова "покази", "показники" та "показання" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У повсякденному житті ми часто стикаємося з термінами "покази", "показники" та "показання", які на перший погляд можуть здаватися взаємозамінними. Але схожі вони лише за звучанням і аж ніяк за значенням.

Як розрізняти ці пароніми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook сторінку редакторки Ольги Васильєвої.

Показання

Це слово ми використовуємо у контексті викладу обставин, наприклад у суді. Потерпілий або обвинувачений дає свої показання.

Також, використовується у контексті причин для медичних призначень. Наприклад: показання для госпіталізації; показання чи протипоказання (не протипокази!) для процедур або приймання (не прийому!) ліків.

А також для позначення даних вимірювання приладів. Наприклад: показання барометра, тонометра або показання лічильників.

Показник

Це слово є синонімом слова "ознака" та вказує на узагальнену характеристику. Наприклад: показник водневий, показник стандартизований, показник колірний, показник Базетта.

Показ

Це слово означає "демонстрація" і вживається тоді, коли хтось показує щось. Наприклад: показ мод, показ квартири, показ продукції.

Професорка Світлана Бибик підкреслює, що у випадках, де часто виникають помилки: покази свідка, покази/протипокази для ліків, показники лічильника, слід використовувати термін ПОКАЗАННЯ:

  • Свідок плутається в показаннях (використання слова "свідчення" в цьому реченні буде тавтологією).
  • Пацієнт має показання до антибіотикотерапії.
  • Своєчасно знімайте показання лічильників.

Раніше ми писали про те, які в українській мові є слова на букву "и".

А ще розповідали про те, яким простим українським словом можна замінити кальку з російської "дитяча поробка".

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