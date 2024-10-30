"Покази", "показники", "показання": як не переплутати ці слова у розмові та сказати правильно
У повсякденному житті ми часто стикаємося з термінами "покази", "показники" та "показання", які на перший погляд можуть здаватися взаємозамінними. Але схожі вони лише за звучанням і аж ніяк за значенням.
Як розрізняти ці пароніми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook сторінку редакторки Ольги Васильєвої.
Показання
Це слово ми використовуємо у контексті викладу обставин, наприклад у суді. Потерпілий або обвинувачений дає свої показання.
Також, використовується у контексті причин для медичних призначень. Наприклад: показання для госпіталізації; показання чи протипоказання (не протипокази!) для процедур або приймання (не прийому!) ліків.
А також для позначення даних вимірювання приладів. Наприклад: показання барометра, тонометра або показання лічильників.
Показник
Це слово є синонімом слова "ознака" та вказує на узагальнену характеристику. Наприклад: показник водневий, показник стандартизований, показник колірний, показник Базетта.
Показ
Це слово означає "демонстрація" і вживається тоді, коли хтось показує щось. Наприклад: показ мод, показ квартири, показ продукції.
Професорка Світлана Бибик підкреслює, що у випадках, де часто виникають помилки: покази свідка, покази/протипокази для ліків, показники лічильника, слід використовувати термін ПОКАЗАННЯ:
- Свідок плутається в показаннях (використання слова "свідчення" в цьому реченні буде тавтологією).
- Пацієнт має показання до антибіотикотерапії.
- Своєчасно знімайте показання лічильників.
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