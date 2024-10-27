Каким простым украинским словом можно заменить кальку с русского "дитяча поробка"

Осень - время для различных "поробок" собственными руками для детей. И многие сталкиваются с вопросом, как правильно на украинском назвать такие произведения искусства - "поробка" или "саморобка".

Как правильно говорить - поробка или саморобка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook филолога Ольги Васильевой.

Слово "поробка" довольно часто используют как синоним для обозначения детских изделий или творческих работ, но оно не является украинским и походит из русского языка. Корректные украинские аналоги, которые точно передают ручной труд ребенка, - это "виріб" или "саморобка".

Как отмечает филолог Ольга Васильева, слово "поробка" является калькой от русского "поделка". К тому же в украинском языке оно имеет совсем другое значение - может обозначать что-то вроде "наведенной порчи" (от слова "пороблено").

Редактор Ольга Васильева объясняет, что для обозначения детских творческих работ и изделий правильнее использовать "саморобка", ведь это слово больше соответствует украинской традиции.

Таким образом, когда речь идет о детских творческих работах, которые выполняются собственноручно, уместно говорить о "саморобках" или "виробах".

Это не только точно передает значение, но и помогает избежать нежелательных заимствований из соседнего языка, поддерживая чистоту украинского языка и его аутентичность.

Пример использования в словаре СУМ-11:

"Жоден огляд учнівських саморобок в області не обходиться без експонатів юних радіотехніків Вінницької середньої школи №7" ("Знання..", 5, 1966).

А вот слов "поробка" и "рукотвір" в словарях нет. Поробка - это калька из русского, а рукотвір - калька с английского (слово из двух основ, соответствие к англизму "хендмейд").