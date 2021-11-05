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Показали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює дух

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П'ятниця 05 листопада 2021 20:53
Показали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює дух Показали найказковіше місце на Землі (instagram.com/samimatias)
Автор: Тетяна Самарук

Талановитий фотограф Самі Такараутіє фотографує приголомшливі пейзажі Лапландії, які не залишать байдужими нікого.

Свої знімки талановитий фотограф-самоучка публікує на своїй сторінці в Instagram.

Так, фотограф зараз живе в місті Еспо, Фінляндія.

Зокрема, він в основному концентрується на фотографіях дикої природи і на пейзажній фотографії. Таким чином запам'ятовуючи дивовижних тварин, свої подорожі й мальовничі краєвиди.

Показали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює духПоказали, як виглядає найказковіше місце на Землі: фото, від яких перехоплює дух

Знімки, які зробив фотограф Самі Такараутіє (instagram.com/samimatias)

Раніше ми повідомляли, що показали фото зоряного сяйва в Україні.

Також нещодавно ми публікували фото того, як Карпати засипало снігом.

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фотограф
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