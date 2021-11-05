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В Україні помітили полярне сяйво (фото)

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Волинська область, П'ятниця 05 листопада 2021 10:31
В Україні помітили полярне сяйво (фото) Фото: на Волині помітили полярне сяйво (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні зафіксували полярне сяйво. Незвичайне метеорологічне явище помітив і сфотографував житель Волині Андрій Гаврилюк.

Про це повідомляє портал Meteoprog.

Метеоаматор і фотограф Андрій Гаврилюк помітив на небі незвичайне сяйво в ніч з 3 на 4 листопада. Гаврилюк проживає в місті Ківерці Волинської області, і близько півночі він побачив на небі слабке полярне сяйво рожевого відтінку.

"Спостерігав північне сяйво сьогодні вночі на 50 широті у Ківерцях, Волинська область о 00:10 за місцевим часом! Через потужну геомагнітну бурю Q Індекс локально піднімався до 8! Фотографічно спостерігалося хвилин 10 - 15 як червоне світіння в північній частині неба, потім накрила шарувата хмарність і туман", - розповів Гаврилюк.

В Україні помітили полярне сяйво (фото)

Полярне сяйво у Волинській області (Фото: Андрій Гаврилюк)

Полярне або Північне сяйво – це світіння верхніх шарів атмосфер планет, що володіють магнітосферою, внаслідок їх взаємодії зарядженими частинками сонячного вітру.

Варто відзначити, що в ніч з 3 на 4 листопада на Землі спостерігалася геомагнітна буря, а напередодні на сонці сталися два інтенсивних викиди плазми у верхніх шарах сонячної корони. Такі викиди й називаються сонячним вітром.

За даними обсерваторії в Кіруні, Індекс Q в ніч на 4 листопада досяг 8 і слабке світіння рожевого кольору могли помітити жителі Північного Заходу України. Але за умови відсутності туману і далеко від великих міст.

Полярні сяйва в Україні бувають вкрай рідко. У 2015 році було зафіксовано сяйво на околиці Кривого Рогу, а у 2003 році – в Одеській області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Землю штормитимуть каскадні магнітні бурі на вихідних.

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