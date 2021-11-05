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Показали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает дух

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Пятница 05 ноября 2021 20:53
Показали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает дух Показали сказочные место на Земле (instagram.com/samimatias)
Автор: Тетяна Самарук

Талантливый фотограф Сами Такараутие фотографирует потрясающие пейзажи Лапландии, которые не оставят равнодушными никого.

Свои снимки талантливый фотограф-самоучка публикует на своей странице в Instagram.

Так, фотограф сейчас живет в городе Эспо, Финляндия.

В частности, он в основном концентрируется на фотографиях дикой природы и на пейзажной фотографии. Таким образом запоминая удивительных животных, свои путешествия и живописные пейзажи.

Показали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает духПоказали, как выглядит самое сказочное место на Земле: фото, от которых перехватывает дух

Снимки, которые сделал фотограф Сами Такараутие (instagram.com/samimatias)

Ранее мы сообщали, что показали фото звездного сияния в Украине.

Также недавно мы публиковали фото того, как Карпаты засыпало снегом.

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