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Похорон принца Філіпа став унікальним: такого не було ніколи в історії (відео)

Новость на русском → Британія, Субота 17 квітня 2021 21:01
Похорон принца Філіпа став унікальним: такого не було ніколи в історії (відео) Принца Філіпа поховали (скріншот / BBC)
Автор: Styler

Похорону принца Філіпа 17 квітня 2021 став унікальним для Великої Британії і королівської сім'ї. Так, під час процесії відбулося одразу дві події, які раніше були неприпустимі через ряд причин.

Про унікальність похорону герцога Единбурзького і чоловіка королеви Єлизавети ІІ пишуть британські ЗМІ.

У чому унікальність похорону Філіпа?

Труну принца Філіпа опустили в могилу на очах у мільйонів глядачів. І виявляється, це вперше траурну процесію транслюють по телебаченню (пряму трансляцію можна було спостерігати на BBC).

"Це безпрецедентний крок для королівської сім'ї", - пише The Sun.

Але це ще не все.

За інформацією різних видань, також вперше в історії британської королівської сім'ї труну було опущено за допомогою електродвигуна.

Нагадаємо, що Філіп особисто брав участь в організації свого похорону.

Саме принц захотів, щоб після того, як труну з його тілом опустять в могилу, сурмачі Королівської морської піхоти протрубили сигнал Action Stations (він використовувався на військових кораблях, щоб оголосити всім, що вони повинні відправитися на бойові позиції).

І його воля була виконана.

Похорон принца Філіпа

Раніше ми писали, що такою сумною королеву Єлизавету ІІ, як у день похорону її коханого чоловіка, не бачили ніколи.

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