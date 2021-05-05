Заморозки ще будуть: синоптики налякали прогнозом на травень

Погода в травні 2021 може здивувати нічними заморозками навіть у другій половині місяця, але кінець весни обіцяє бути спекотним.

Про погоду в травні розповіли народний синоптик Леонід Горбань і в Українському гідрометцентрі.

Горбань прогнозує, що опадів цього місяця буде небагато, перша половина травня буде досить прохолодною. Але після 15-го травня прийде потепління до +19+21 градусів.

Остання декада буде вже спекотною. З 20 по 31 травня синоптик прогнозує +24+28 градусів.

Що стосується опадів, то вони передбачаються в період з 8 по 9 травня. Дощити буде також 18-21 числа. Але кінець місяця прогнозується сухим і сонячним.

Синоптик попередив також про хвилі похолодання і нічні заморозки орієнтовно 7 і 19 травня.

Леонід Горбань додав, що літо почнеться вчасно, але червень буде холодніше, ніж рік тому.

В Укргідрометцентрі ж вважають, що травень буде тепліше середніх значень на 1-1, 5 градуса. А кількість опадів буде в межах норми.

"Середня місячна температура передбачається 15-18, в горах 11-13 тепла, що на 1-1,5 вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується в західних областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на решті території 28-50 мм, що в межах середніх багаторічних значень", - йдеться в повідомленні синоптиків.