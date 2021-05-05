Україну оточить циклонами, а потім прийде похолодання: новий прогноз синоптиків

Погода в Україні буде з дощами і грозами в багатьох областях 6 травня. Разом з циклонами прийде похолодання, яке досягне піку до вихідних. Але початок наступного тижня порадує хвилею весняного тепла.

Про це нам розповіли синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

"Україна завтра, 6-го травня, опиниться в оточенні циклонів з химерними назвами і атмосферних фронтів. Тому в багатьох областях пройдуть періодичні дощі і навіть прогримлять грози", - повідомила Наталка Діденко.

Разом з тим антициклон Trudi буде керувати погодою на сході, південному сході і в Дніпропетровській області. Тут буде в основному сухо і сонячно в четвер - від +17 до +22 градусів.

На захід, північ і в більшість центральних областей прийде разом з атмосферним фронтом зниження температури до +12+17 градусів.

В Києві 6 травня часом очікується дощ, можлива гроза. Температура повітря вдень буде не вище +14+16 градусів. Залишається поривчастий західний вітер.

"До кінця тижня в Україні будуть поневірятися періодичні дощі, в суботу температура повітря зробить відчайдушну спробу ще раз налякати нас холодом", - додала синоптик.

Але вже 10-11 травня і наступного тижня переможе тепле повітря. Діденко прогнозує +20+27 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з погодою в країні 6 травня.

Скрін: Прогноз погоди в Україні 6 травня (meteo.gov.ua)