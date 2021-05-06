ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Похолодання з грозами та сильний вітер: синоптики попередили про негоду в Україні

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 06:33
Похолодання з грозами та сильний вітер: синоптики попередили про негоду в Україні Колаж РБК-Україна: погода в Україні погіршиться
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні зіпсується найближчими днями, температура повітря почне знижуватися, і повернуться опади у вигляді дощів. Така синоптична ситуація зумовлена приходом атмосферного фронту.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Зазначається, що зниження температури та початок дощів вже зафіксовано на крайньому заході України, але протягом доби, 6 травня, фронт буде переміщатися в східному напрямку, і періодичні дощі - разом з ним.

Проте у четвер у ряді регіонів поки тепла і суха погода втримається.

Зокрема, у східних областях України, на південному сході та Дніпропетровській області похолодання з опадами 6 травня не передбачається.

У Києві вірогідний дощ, очікується похолодання.

Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, у четвер, 6 травня, антициклон Труді (TRUDI), "відповідальний" за малохмарну і теплу погоду, відступатиме в східному напрямку. Одночасно із заходу прийде холодний фронт, який принесе з собою дощі та зниження температури.

Майже скрізь в Україні, крім південно-східної частини, прогнозуються невеликі, місцями помірні дощі, і подекуди грози. У Карпатах на високогір'ї в нічний час вірогідний мокрий сніг.

Також синоптики попереджають про посилення вітру, і місцями прогнозуються пориви до 20 метрів на секунду.

Стовпчики термометрів в денний час в середньому будуть показувати близько +16... +21 градусів, а в західних і північних областях очікується від +12 до +17 градусів.

Похолодання з грозами та сильний вітер: синоптики попередили про негоду в Україні

Карта погоди в Україні 6 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Леоніда Горбань прогнозує в травні періоди з нічними заморозками.

Також ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання з дощами в Україні. Згідно з її прогнозом, в суботу буде найпрохолодніший день, а потім температура знову почне підвищуватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Гідрометцентр Наталка Диденко
LITE
Як схожий на тата! Бабкін вперше показав обличчя молодшого синочка Єлисея
Як схожий на тата! Бабкін вперше показав обличчя молодшого синочка Єлисея