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Похід у сауну при похміллі може привести до смерті: медики попередили про ризики

П'ятниця 01 січня 2021 18:32
Похід у сауну при похміллі може привести до смерті: медики попередили про ризики
Сауна (фото: pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

 

 

Похід у сауну чи лазню може закінчитися трагічно і стати смертельно небезпечним для людей в стані похмілля, оскільки серцево-судинна система потерпає від величезного навантаження.

Особливо таке попередження медиків актуально в новорічні свята з частими й тривалими застіллями. Про це передає comments.ua.

Фахівці звертають увагу, що при похміллі після вживання алкоголю організм людини страждає від нестачі рідини - зневоднення. При цьому відвідування парильні призводить тільки до збільшення проблеми.

Через таке колосальне навантаження на серцево-судинну систему у людини, яка страждає від похмілля, сильно частішає серцебиття. Значно підвищується ризик втрати свідомості або навіть смерті, оскільки серце може не витримати.

Тому медики закликають утриматися від походів у лазню після вечірок та інших святкувань з рясним вживанням спиртних напоїв.

Парадокс полягає в тому, що бажання попаритися в сауні чи лазні багато людей часто пояснюють бажанням за допомогою пару очистити свій організм від токсинів після вживання алкоголю.

Також лікарі нагадали, що смертельна доза етанолу - 200 міліграмів. Половина цієї кількості, особливо змішування алкогольних напоїв, може викликати важку алкогольну інтоксикацію.

Раніше повідомлялося, що експерти дали несподівану пораду про те, як уникнути похмілля після вживання алкоголю.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун дала прості та важливі поради, як боротися з похміллям.

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