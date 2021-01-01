Поход в сауну при похмелье может привести к смерти: медики предупредили о рисках

Сауна (фото: pixabay.com)

Поход в сауну или баню может закончиться трагически и оказаться смертельно опасным для людей в состоянии похмелья, так как сердечно-сосудистая система испытывает огромную нагрузку.

Особенно такое предупреждение медиков актуально в новогодние праздники с частыми и обильными застольями. Об этом передает comments.ua.

Специалисты обращают внимание, что при похмелье после употребления алкоголя организм человека страдает от нехватки жидкости - обезвоживания. При этом посещение парилки приводит только к усугублению такой проблемы.

Из-за такой колоссальной нагрузки на сердечно-сосудистую систему у человека, который страдает от похмелья, сильно учащается сердцебиение. Значительно повышается риск потери сознания или даже смерти, так как сердце может не выдержать.

Поэтому медики призывают воздержаться от походов в баню после вечеринок и других празднований с обильным употреблением спиртных напитков.

Парадокс заключается в том, что желание попариться в сауне или бане многие люди часто объясняют желанием при помощи пара очистить свой организм от токсинов после употребления алкоголя.

Также врачи напомнили, что смертельная доза этанола - 200 миллиграмм. Половина этого количества, особенно смешивание алкогольных напитков, может вызвать тяжелую алкогольную интоксикацию.

Ранее сообщалось, что эксперты дали неожиданный совет о том, как избежать похмелья после употребления алкоголя.

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