Як уникнути похмілля при вживанні алкоголю: експерти дали несподівану пораду

Вчені назвали несподівану фактор, який впливає на похмілля (Колаж РБК-Україна)

Вчені назвали новий фактор, який викликає сильне похмілля після вживання алкоголю

Вчені з Німеччини з'ясували, що не має значення, в якому порядку людина вживає алкоголь. Вони назвали абсолютно несподіваний фактор, який впливає на розвиток похмільного синдрому.

Як пояснили німецькі дослідники, не має значення, в якому порядку вживати алкоголь. Всі напої, незалежно від міцності та їх послідовності, дають насправді однаковий ефект. Результати дослідження були опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition.

Експерти запросили групу добровольців у віці від 19 до 40 років, які пили пиво, вино або обидва напої. Всіх учасників поділили на три групи. Одна випила 1,2 л пива, а потім 4 келихи вина, друга – у зворотному порядку вживала алкогольні напої. Третя група пила тільки пиво або тільки вино. Всіх добровольців помістили під медичний нагляд.

Потім їм дали тиждень, щоб весь алкоголь повністю вийшов з організму і повторили експеримент ще раз, але всім учасникам поміняли порядок і напої.

З'ясувалося, що на тяжкість похмілля не впливає порядок розпиття алкогольних напоїв. Вчені відзначили, що основними причинами похмілля є зовсім інші фактори, а саме:

Зневоднення

Реакція імунної системи

Порушення обміну речовин і гормонів

Кількість барвників та ароматизаторів

Експерти пояснили, що тяжкість похмілля залежить не тільки від якості спирту, але й інших інгредієнтів напою. Приміром, барвники підсилюють похмілля, тому при однаковій концентрації спирту бурбон може викликати сильніше похмілля, ніж горілка.

Тяжкість похмілля можна передбачити по двом факторам – відчуття сп'яніння і нудоті. Якщо стан сп'яніння сильний і нудота з'являється ще в процесі розпивання напоїв, то похмілля буде важким.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі алкогольні напої, які можуть вбити людину, навіть в малих дозах.

А також ми розповідали про те, як можна швидко вийти з похмільного синдрому в домашніх умовах.