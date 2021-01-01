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Уляна Супрун розповіла, як боротися з похміллям: прості і важливі поради

П'ятниця 01 січня 2021 11:33
Уляна Супрун розповіла, як боротися з похміллям: прості і важливі поради
Уляна Супрун дала поради, як зняти похмілля вдома (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Уляна Супрун, яка нещодавно закликала "декомунізувати" аптечки, розповіла українцям, як подолати похмілля після новорічної ночі.

На своєму сайті доктор нагадала, що похмілля - головний біль, нудота, сухість у роті тощо - виникає через зневоднення організму.

"В першу чергу, для пом'якшення симптомів похмілля необхідно відновити нормальний рівень води в організмі. Краще всього це зробити, випивши значну кількість води", - каже Супрун.

Також колишня в. о. глави МОЗ розповіла, що солодощі допоможуть заспокоїтися і попередити тремтіння.

"Однак варто пам’ятати, що у деяких випадках, спочатку краще прийняти антациди (препарати, що нейтралізують кислотність шлункового соку) для попередження проблем з травленням. Бульйон або рідкий суп з овочами чи крупою є чудовими джерелами вітамінів та мінералів, тому ці страви допоможуть швидше відновити баланс корисних та поживних речовин в організмі. Крім того, супи та бульйони легко перетравлюються у шлунку. Питна вода та тонізуючі напої також не перевантажують шлунок та допомагають відновити водний баланс організму", - радить фахівець.

А ось алкоголь для "опохмелу" вживати не рекомендується.

"Не варто пити алкоголь для пом'якшення симптомів похмілля - це не допоможе. Прийом дози алкоголю вранці може просто відкласти прояв симптомів похмілля. Краще взагалі не вживати алкоголь протягом двох наступних діб, якщо ви випили зайвого напередодні, незважаючи на те, чи були прояви похмілля чи ні, адже організму потрібен час, щоб відновитися", - підсумувала Супрун.

Раніше Супрун розвіяла міф про те, що активоване вугілля рятує від сп'яніння.

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Новини України Життя похмельеУляна Супрун

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