Під ОП заворушення в підтримку Стерненко, палять фаєри

У суботу, 20 березня, під Офісом президента у Києві проходить акція на підтримку активіста Сергія Стерненко . Мітингувальники запалили фаєри і кидають шумові гранати.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На вулиці Банковій зібралися кілька сотень протестувальників, які вимагають звільнити Стерненко.

Учасники акції тримають в руках плакати з написами "Сьогодні - завтра всіх нас", "Ми не боїмося", "Свободу політв'язням" та інші.

Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)

Активісти кидають фаєри, петарди і шумові гранати. Також вони облили будівлю Офісу президента фарбою, при цьому написавши "Волю Стерненко".

Крім того, демонстранти підпалили табличку з написом "Офіс президента".

Також активісти вибили двері в будівлі Офісу президента і кинули туди фаєр.

Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)