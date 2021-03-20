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Під ОП заворушення в підтримку Стерненко, палять фаєри

Новость на русском → Київ, Субота 20 березня 2021 20:02
Під ОП заворушення в підтримку Стерненко, палять фаєри Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 20 березня, під Офісом президента у Києві проходить акція на підтримку активіста Сергія Стерненко. Мітингувальники запалили фаєри і кидають шумові гранати.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На вулиці Банковій зібралися кілька сотень протестувальників, які вимагають звільнити Стерненко.

Учасники акції тримають в руках плакати з написами "Сьогодні - завтра всіх нас", "Ми не боїмося", "Свободу політв'язням" та інші.

Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)

Активісти кидають фаєри, петарди і шумові гранати. Також вони облили будівлю Офісу президента фарбою, при цьому написавши "Волю Стерненко".

Крім того, демонстранти підпалили табличку з написом "Офіс президента".

Також активісти вибили двері в будівлі Офісу президента і кинули туди фаєр.

Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)

Нагадаємо, вчора суд Одеси розглянув клопотання адвокатів активіста Сергія Стерненко по його звільненню з СІЗО. Суд відмовився звільнити активіста з-під варти.

Крім того, наразі триває розгляд ще одної справи щодо Стерненка, в рамках якої його підозрюють в умисному вбивстві людини. Це справа про напад на активіста, в результаті якого один з нападників загинув від поранення ножем.

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