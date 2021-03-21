Заворушення під Офісом президента: затриманому учаснику висунули звинувачення
Поліція висунула звинувачення чоловіку, якого вчора затримали після заворушень під Офісом президента в Києві. Його підозрюють у пошкодженні будівлі Офісу президента.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на сторінці у Facebook.
Як розповів Геращенко, затриманому учаснику заворушень висунули звинувачення у вчиненні хуліганства. Поліція вважає, що це він бив шибки на дверях Офісу президента, що потрапило на відео.
"Докази його вандалізму та хуліганства ви можете побачити на відео", - додав він.
Громадянин який бив шибки на дверях Офісу Президента вже вчора був затриманий співробітниками поліції. Йому пред’явлено звинувачення у хуліганстві. Один із його соратників назвав затриманого поліцейським провокатором. Цитую Hromadske.Ua : “Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был «мирным участником акции» возле ОП. Также он уверяет, что участники акции у Офиса президента не планировали бить окна здания, а сделали это полицеские провокаторы. Якщо це дійсно так, і поліцейскі затримали поліцейського провокатора, а не звичайного вандала - хулігана, то я не розумію чому вчора під відділок поліції прийшла юрба громадян які з бійкою вимагали випустити затриманого ? Для чого випустити ? Щоб звести з ним рахунки як з особою, яка своїми провокативними діями спотворила «мирний» характер простесту ? Чи для того щоб він уник відповідальності за свої умисні хуліганські дії? Особисто я вважаю, що правільна відповідь - друга. Провокатори, за спинами яких стоять політикани, не хочуть нести відповідальність за свої вчинки. А як вважаєте Ви? Чи повинна особа яка вчора зухвало била вікна відповідати за свої дії, чи її потрібно зрозуміти, простити та відпустити без покарання ?Posted by Антон Геращенко on Saturday, March 20, 2021
Нагадаємо, вчора під Офісом президента в Києві сталися заворушення на акції в підтримку засудженого до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка. Спочатку акція була мирною, але потім протестувальники почали кидати в Офіс президента петарди, підпалили табличку, а також пошкодили двері будівлі.
За фактом заворушень під Офісом президента поліція порушила кримінальну справу та затримала одного з учасників акції.
Після затримання протестувальника під відділком поліції, де його тримали, сталися сутички. Учасники акції протести прийшли під будівлю поліції вимагати звільнення затриманого.
Додамо, під Офісом президента протестувальники вимагали звільнення активіста Стерненка, якого Приморський суд Одеси визнав винним у нібито викраденні людини у 2015 році. Сам активіст заперечує свою причетність до цієї справи.