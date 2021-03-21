Заворушення під Офісом президента: затриманому учаснику висунули звинувачення

Як розповів Геращенко, затриманому учаснику заворушень висунули звинувачення у вчиненні хуліганства. Поліція вважає, що це він бив шибки на дверях Офісу президента, що потрапило на відео.

"Докази його вандалізму та хуліганства ви можете побачити на відео", - додав він.

Громадянин який бив шибки на дверях Офісу Президента вже вчора був затриманий співробітниками поліції. Йому пред’явлено звинувачення у хуліганстві. Один із його соратників назвав затриманого поліцейським провокатором. Цитую Hromadske.Ua : “Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был «мирным участником акции» возле ОП. Также он уверяет, что участники акции у Офиса президента не планировали бить окна здания, а сделали это полицеские провокаторы. Якщо це дійсно так, і поліцейскі затримали поліцейського провокатора, а не звичайного вандала - хулігана, то я не розумію чому вчора під відділок поліції прийшла юрба громадян які з бійкою вимагали випустити затриманого ? Для чого випустити ? Щоб звести з ним рахунки як з особою, яка своїми провокативними діями спотворила «мирний» характер простесту ? Чи для того щоб він уник відповідальності за свої умисні хуліганські дії? Особисто я вважаю, що правільна відповідь - друга. Провокатори, за спинами яких стоять політикани, не хочуть нести відповідальність за свої вчинки. А як вважаєте Ви? Чи повинна особа яка вчора зухвало била вікна відповідати за свої дії, чи її потрібно зрозуміти, простити та відпустити без покарання ? Posted by Антон Геращенко on Saturday, March 20, 2021

Нагадаємо, вчора під Офісом президента в Києві сталися заворушення на акції в підтримку засудженого до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка. Спочатку акція була мирною, але потім протестувальники почали кидати в Офіс президента петарди, підпалили табличку, а також пошкодили двері будівлі.