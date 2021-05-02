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Моя футболка не заборонена: в Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою

Новость на русском → Одеса, Неділя 02 травня 2021 18:33
Моя футболка не заборонена: в Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою Фото: поліцейський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Сьогодні в Одесі в день пам'яті жертв трагедії 2 травня співробітники поліції затримали чоловіка, який розгулював містом у футболці з комуністичною символікою. Тепер вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ на своїй сторінці в Facebook.

Чоловіка зупинили на вулиці Калантаївській. Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Відео розмови чоловіка з поліцією опублікував Telegram-канал "Украина в шоке"..

На відео чутно, що чоловік говорить про те, що його футболка не заборонена законом.

"Моя футболка не заборонена в цій країні. Я громадянин України. Я за національністю білорус. Мама у мене українка", - заявив затриманий, який був у червоній футболці з комуністичною символікою, на якій написано"СРСР".

Нагадаємо, у центрі Львова киянин розгулював у вушанці з комуністичною символікою.

Ми також писали про те, що учасник маршу на честь дивізії "Галичина" пояснив скандальний жест.

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