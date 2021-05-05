У Дніпрі вивісили величезний прапор зі Сталіним: "спасибо деду за победу"
У Дніпрі на одному з будинків невідомі люди повісили величезний прапор із зображенням Йосипа Сталіна.
Про це повідомив Ігор Куликовський на своїй Facebook-сторінці.
"У Дніпрі на будівлі охорони автостоянки причепили прапор. Коротше, х * єнь якусь повісили. Я так розумію, деякі домовленості 2014-го з деякими верствами (недобитими (закреслено)) - вже не діють" - написав автор поста.
Відзначимо, що на прапорі красується напис: "спасибо деду за победу"
У Дніпрі повісили плакат зі Сталіним (facebook.com/igor.kulikowskiy)
У коментарях під фото українці обурилися даним фактом.
- В Одесі на Молдаванці одного такого вчора оформили. На колонтаївській затримали чоловіка з символікою СРСР на одязі. Згідно зі статтею 436-1, йому світить до 5 років в'язниці.
- Можемо поїхати захопити вежу..
- А потім ображаються, що у них стоянки горять.
- Весняне загострення.
- Жах який.
Після цього в коментарях зазначили, що поліція прибула на місце і вже зняла прапор зі Сталіним.
Прапор зі Сталіним зняла поліція (фото: Руслан Мороз)
Як ми раніше повідомляли, який засудив Стерненка до в'язниці суддя виявився фанатом Сталіна і Леніна.