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Оголошено штормове попередження: Україну накриють потужні зливи із грозами

STYLERЖиття    22.07.2019 - 06:38
Оголошено штормове попередження: Україну накриють потужні зливи із грозами
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дощі 22 липня пройдуть на більшій частині України

Погода в Україні у понеділок, 22 липня, буде дощова, опади оминуть тільки східні та південні області. Локальні зливи і грози очікуються на Заході, у Житомирській та Вінницькій областях.Такий прогноз дала відомий синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Жителів столиці також чекає дощова погода в понеділок. Температура повітря вдень становитиме +26... +28 градусів, вночі очікується +16... +18 градусів.

Сила вітру складе від 5 до 10 метрів на секунду, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Оголошено штормове попередження: Україну накриють потужні зливи із грозами

Карта погоди на 22 липня в Україні (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Температура повітря в денний час в середньому по Україні складе від +24 до +29 градусів, на Півдні буде спека аж до +33 градусів.

В темний час доби стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13... +18 градусів.

Через потужні зливи і грози 22 липня в Україні оголошено штормове попередження, зазначається на сайті Gismeteo.

Оголошено штормове попередження: Україну накриють потужні зливи із грозами

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Як радять спеціалісти, під час грози існують ризики можливої появи кульової блискавки, тому краще не тримати вікна та двері відкритими і якомога менше користуватися електроприладами.

Якщо ви перебуваєте на природі, то краще сховатися від блискавок на ділянці з низькорослими деревами та в жодному разі не рекомендується знаходитися під високими деревами (соснами, дубами, тополями).

Оголошено штормове попередження: Україну накриють потужні зливи із грозами

Метеокарта на 22 липня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали про те, що згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, вже з вівторка, 23 липня, в Україні суттєво похолодає. На півночі, включаючи Київ, температура повітря знизиться до +20... +23 градусів.

Додамо, що нещодавно синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.

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