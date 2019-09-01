В Україні попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Ілюстративне фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека утримається 1 та 2 вересня

У неділю, 1 вересня, в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як попереджають українські синоптики, у період з 1 по 2 вересня на всій території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Так, пожежна небезпека досягатиме 5-го класу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на 1 вересня. Сьогодні погодна ситуація в Україні залишиться незмінною, очікується тепла та сонячна погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +25 до +32 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть +13…+18.

Також РБК-Україна писало, що за даними Укргідрометцентру, 2 вересня вдень середні показники температури коливатимуться від +27 до +30. У східних областях буде прохолодніше, там термометри покажуть від +25 до +27. Вночі середня температура коливатиметься від +14 до +16. У Київській та Чернігівській областях очікуються невеликі дощі.

З вівторка погодна ситуація в країні почне погіршуватися, на у західних областях очікуються дощі з грозами. Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +28...+31. У східних і північних областях вдень від +25 до +28.