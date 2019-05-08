Погода в Україні: синоптик попередила про заморозки

Погода в Україні 9 травня принесе заморозки і дощі (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погода в Україні в четвер приготує неприємний сюрприз для мешканців деяких областей

Погода в Україні в четвер, 9 травня, принесе незначне потепління вдень, на частині територій припиняться дощі і визирне сонце, однак в деяких областях очікуються заморозки. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Погода в Україні сьогодні подарувала нам ледь не найхолодніший день у травні, а вже відзавтра почне теплішати. Однак синоптик все ж застерігає про заморозки, які очікуються найближчої ночі на Заході - подекуди буде від 0 до -3 морозу, проте на більшій частині західних областей нічна температура становитиме від +1 до +5 градусів.

За словами Діденко, протягом дня температура прогріється до більш-менш комфортних +14... +18 градусів, а на Сході та Півночі навіть до +20 градусів.

Вночі на більшості територій буде від +5 до +9 градусів, а на Сході +7... +13 тепла.

Погода в Україні 9 травня принесе заморозки і дощі (фото: facebook.com/tala.didenko)

Опади завтра припиняться на Заході, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях. На решті територій очікуються дощі, а місцями з грозами.

Поривчастий вітер буде завівати з північного заходу.



У Києві 9 травня очікується прояснення та потепління, з'явиться сонце. Надвечір може піти дощ. Денна температура становитиме +15... +18 градусів.



"До кінця тижня у столиці вже так і буде, тепло, але перспективи бути сонячною є хіба що у найближчої неділі, бо 10 та 11 травня - переважно вологі, з періодичними дощами", - повідомила Діденко.

Погода в Україні 9 травня принесе заморозки і дощі (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали про те, що народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.

Також повідомлялося, що синоптики попередили про підйом рівня води в річках західних регіонів України.