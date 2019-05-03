Скачки температури і грози: синоптики дали несподіваний прогноз на літо 2019

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні влітку буде змінюватися від прохолоди до спеки

Погода в Україні влітку 2019 року буде характеризуватися різкими перепадами температури і грозами. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у своєму коментарі для журналістів "24 каналу".

Погода влітку піднесе українцям кілька сюрпризів. За словами Леоніда Горбаня, літо буде в 2019 році коротким і пізнім.

На початку червня в Україні буде прохолодно: на заході +15 +17 градусів, на решті території - +17 +19 градусів. Але вже після 6 червня температура різко піде вгору, до +22 +26 градусів. В середині місяця в країну прийдуть сильні зливи з градом та шквальний вітер. Друга половина червня буде спекотною й сухою, температура підніметься до +27 +32 градусів. А ближче до кінця місяця похолодає до +21 +24 градусів. Дощі пройдуть тільки 28-29 червня.

Літо в Україні буде спекотним, але коротким (Quinn Rooney/Getty Images)

Липень за прогнозом Горбаня буде спекотним. У перших числах буде прохолодно, а 6-7 липня очікується спека до +27 +32 градусів, яка триватиме до 17 липня. Потім на кілька днів похолодає і прийдуть дощі, очікується +19 +24 градуси, але після 22 липня знову стане жарко, до +34 градусів. Така погода протримається до початку серпня.

Серпень буде спекотним тільки в першій декаді, очікується +24 +32 градуси, а вже після 10 числа температура впаде до +19 +22 градусів і нижче. Друга половина серпня буде прохолодною і дощовою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик розповіла про погоду на вихідних, 4 і 5 травня.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про сюрпризи погоди влітку 2019 року.