ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про підйом рівня води в річках

Новини » Суспільство    05.05.2019 - 11:44
Синоптики попередили про підйом рівня води в річках
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Підйом води не повинен призвести до негативних наслідків

Синоптики попередили про підйом рівня води в річках західних регіонів України впродовж 5-7 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, через випадіння великої кількості опадів 5-6 травня можливе підняття рівня води у річках Закарпатської області. Рівень підніметься на 0,3 - 1,0 м.

Також, підняття рівня води прогнозується у річках басейнів Прута та Сірета у період з 6 по 7 травня.

Синоптики зазначили, що підйом рівень води в річках не призведе до негативних наслідків.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали про можливе підняття рівня води у річках Тернопільської та Івано-Франківської області. Очікувалось, що рівень води в річці підніметься на 0,3 - 0,8 м з подальшим затопленням заплави та сільськогосподарських угідь.

Як повідомляло РБК-Україна, Укргідрометцентр дав прогноз на травень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, що в межах середніх багаторічних значень, середня місячна температура в травні повітря становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла, заморозки ймовірні як на поверхні ґрунту, так і в повітрі.

В Україні сьогодні очікується потепління та дощі НБУ оцінив вплив погоди на динаміку ВВП
Новини України ПогодаГідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся