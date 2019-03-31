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Погода в Україні в день виборів: синоптик здивувала прогнозом

STYLERЖиття    31.03.2019 - 11:10
Погода в Україні в день виборів: синоптик здивувала прогнозом
Фото: Погода в Україні в день виборів 31 березня (колаж РБК-Україна)

Погода 31 березня в Україні буде теплою і комфортною, каже відома українська синоптик Наталка Діденко

Погода в Україні у неділю, 31 березня, буде сонячною і теплою. Про це на своїй сторінці у Facebook відомляє синоптик Наталка Діденко.

"У неділю в Україні очікується +12...+19 градусів. Це найтепліший день. Сонце скрізь", - написала синоптик.

У день виборів, 31 березня, у столиці обіцяють +16...+18 градусів. Стільки ж градусів буде в Ужгороді.

Тим часом у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Житомирі, Одесі 31 березня буде +15…+17 градусів.

Погода в Україні в день виборів: синоптик здивувала прогнозомФото: Погода 31 березня (Facebook.com/Наталка Діденко)

У Вінниці, Черкасах, Чернігові, Сумах, Полтаві, Дніпрі у неділю прогнозують +14…+16 градусів. А от з понеділка почнеться похолодання, спрогнозувала Діденко.

"Похолодання почнеться з понеділка, більша частина тижня буде прохолодною, навіть із нічними невеликими мінусами. Але ближче до наступних вихідних знову потепліє", - сказала синоптик.

Вона також закликала українців не забути перевести годинники на літній час.

Переведення часу нерідко викликає плутанину, і багато хто з українців у день переходу на літній час цікавляться, куди саме переводити стрілки годинника – вперед чи назад.

Також, як повідомлялося, синоптики дали сприятливий прогноз погоди на день виборів. Вони спрогнозували, що тепло буде у переважній більшості областей України саме цього дня, а от пізніше, у понеділок, може бути вже прохолодніше.

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