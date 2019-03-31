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Переведення годинника: котра година в Україні

STYLERЖиття    31.03.2019 - 07:56
Переведення годинника: котра година в Україні
Точний час (колаж-РБК-Україна)

Точний поточний час після переведення годинників можна дізнатися у нас на сайті

Котра година? Це питання, яке виникає у багатьох після того, як переводять годинник. А 31 березня Україна перейшла на літній час - в 3:00 стрілки годинника були переведені на годину вперед, через що нам довелося спати сьогодні менше.

Зазначимо, що переведення годинника відбувається щорічно в останній вихідний день місяця.

Точний поточний час

Київ

 

Як точно взнати, котра зараз година

Щоб довідатися, котра зараз година, можна скористатися сервісами перевірки часу. Найпростіший спосіб - Google набрати запит, наприклад, "котра година в Україні" і пошукач відразу підкаже точну відповідь.

Крім того, ваші телефони автоматично "оновилися". Тому спокійно довіряйте гаджетів.

Коли знову будуть переводити годинники

Перехід на зимовий час в 2019 році відбудеться 27 жовтня в 4:00. Стрілки потрібно буде перевести на годину назад.

Нагадаємо, що Укрзалізниця підкоригувала графік поїздів у зв'язку з переведенням годинників. Для зручності і для того, щоб не переплутати графік поїздів, квитки, які українці купують на день переведення годинників 31 березня, вже зазначено час з урахуванням "нового" часу.

До речі, перехід на літній час проходить у більш ніж сотні країн світу. При цьому у багатьох країнах час від часу говорять про те, що давно треба скасувати переведення годинників. Аргументи "за" і "проти" переведення стрілок годинника звучать сьогодні все частіше. Так, нещодавно Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року.

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