Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

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В Україні місцями буде переважати надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні найближчими днями, незважаючи на прогнозовані опади, сприятиме підвищеного рівня пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 26-28 квітня в північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока (4 класу) пожежна небезпека.

У Києві 26-28 квітня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, як і в Київській області.

Крім того, за даними Гідрометцентру, у зв'язку з відлигою 26 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень. Зокрема, в суботу і неділю в західних областях помірні, у Прикарпатті значні дощі, місцями грози, на півночі країни невеликий дощ.

Зазначимо, сьогодні, 26 квітня, в Україні буде тепло, тільки в деяких регіонах очікуються дощі і грози.