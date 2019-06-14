ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Погода знову лютує: де на вихідних пройдуть грози і стане прохолодніше

STYLERЖиття    14.06.2019 - 10:17
Погода знову лютує: де на вихідних пройдуть грози і стане прохолодніше
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних принесе полегшення мешканцям кількох областей

Погода в Україні на вихідні, 15 і 16 червня, істотно не зміниться і очікується висока температура повітря. Проте, в деяких областях пройдуть локальні грози і трохи спаде спека. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Погода на вихідних буде спекотною, відносне зниження температури повітря можна очікувати лише у західних областях та на півночі країни.

"15 та 16 червня в Україні будуть спекотними, +30 +35 градусів. У Карпатах +25 +29 градусів, а ввечері просто рай, +15 +19 градусів", - зазначила Наталка Діденко.

Погода знову лютує: де на вихідних пройдуть грози і стане прохолодніше

Карта погоди

Велика частина України буде знаходитися в сухому просторі, а дощі з грозами можливі лише на заході та півночі.

"Дощі. Локальні, з грозами, на півночі та в Вінницькій області в суботу. Грозові дощі пройдуть у неділю на заході. На решті території – сухо, сонячно", - повідомила синоптик.

У столиці вихідні дні будуть гарячі та Наталка Діденко розповіла, коли кияни можуть розраховувати на дощ.

"У Києві також на вихідних треба розраховувати на спеку, +30 +33 градуси. Грозовий дощ можливий у суботу в столиці", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик приголомшила прогнозом погоди на тиждень.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про стрімке погіршення погоди в декількох регіонах.

Зниження температури і грози: яким областям не пощастить з погодою (фото) Коли спаде спека: синоптики назвали точні терміни
Новини України ПогодаГідрометцентрНаталка Диденкосиноптик
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся