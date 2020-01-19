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Погода на Водохреща: синоптики різко змінили прогноз

STYLERЖиття    19.01.2020 - 08:35
Погода на Водохреща: синоптики різко змінили прогноз
Погода в Україні на Водохреща (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в суботу буде аномально теплою

Синоптики попередили, що погода в Україні 19 січня буде теплою і сонячною з мінливою хмарністю. Температура повітря буде високою для січня, але в нічний і ранковий час очікуються заморозки. Стовпчики термометрів покажуть до +4 градусів. При цьому в ранковий час синоптики прогнозують низьку видимість на дорогах через туман у більшості регіонів.

Синоптики відзначають, що температура в Україні зросте в денний час в середньому до 0... +4 градусів. Виняток становитимуть Дніпропетровська, Закарпатська і Чернівецька області, де очікується +1... +3 градуси. Найтепліше вдень у південних регіонах, де синоптики обіцяють потепління до +2... +4 градусів.

У нічний час на заході країни очікується -3... -5 градусів тепла. При цьому в деяких північних, центральних і східних регіонах синоптики прогнозують заморозки до -1... -3 градусів. В інших регіонах очікується температура -2... -4 градуси. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Погода на Водохреща: синоптики різко змінили прогноз

Погода в Україні 19 січня (скріншот: meteo.gov.ua)

Також синоптики уточнили, що погода протягом усього дня буде ясною з мінливою хмарністю. Опадів в Україні не очікується. В Укргідрометцентрі також попередили про пориви вітру до 3-8 м/с.

За народним прогнозом, по погоді цього дня багато в чому судили про погоду на літо. Якщо в цей день холодна, ясна погода — літо засушливим буде. Похмура і сніжна погода вказувала на рясний урожай. У давнину говорили: "День теплий — хліб темний (густий)", значить слід було очікувати хорошого урожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями.

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