Погода в день виборів: синоптики розповіли, в яких областях пройдуть дощі

Погода в Україні сьогодні, 21 липня, в день позачергових парламентських виборів, буде неоднозначною. Деякі області країни накриють дощі і грози. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

За даними синоптиків, негода буде у західній частині України, а також у центральних регіонах і на півдні країни. При цьому у всіх областях зберігатиметься тепла погода.

У Львові температура повітря становитиме +26... +28 градусів тепла, в Ужгороді +30... +32, в Івано-Франківську +27... +29 градусів. Тут також пройдуть дощі з грозами.

Погода в Україні 21 липня (інфографіка: meteo.gov.ua)

У центральних регіонах дощі пройдуть у Черкаській та Кіровоградській області. Тут очікується +26... +28 та +27... +29 градусів відповідно.

У південних областях буде негода в Одеській і Миколаївській області. В Одесі повітря прогріється до +30, а в Миколаєві - до +32. В Херсоні буде без опадів, температура повітря коливатиметься в межах +30... +32.

В окупованому Криму також буде без опадів і тут буде спекотно - +30... +32.

У північній частині України буде негода в Чернігівській області. При цьому температура повітря становитиме +26... +28.

Погода в Україні 21 липня (фото: pixabay.com)

На сході України сьогодні буде сонячно і без дощів. У Луганську і Донецьку +27... +29.

У Харкові, Полтаві та Дніпрі температура повітря становитиме +27... +29 градусів.

Нагадаємо, що відомий синоптик Наталка Діденко попередила про різке погіршення погоди.

Раніше повідомлялося про те, що синоптик назвала точну дату, коли в Україну повернеться спека.