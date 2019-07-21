Погода в день выборов: синоптики рассказали, в каких областях пройдут дожди

Погода в Украине сегодня, 21 июля, в день внеочередных парламентских выборов, будет неоднозначной. Некоторые области страны накроют дожди и грозы. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

По данным синоптиков, непогода будет в западной части Украины, а также в центральных регионах и на юге страны. При этом во всех областях будет сохраняться теплая погода.

Во Львове температура воздуха составит +26… +28 градусов тепла, в Ужгороде +30… +32, в Ивано-Франковске +27… +29 градусов. Здесь также пройдут дожди с грозами.

Погода в Украине 21 июля (инфографика: meteo.gov.ua)

В центральных регионах дожди пройдут в Черкасской и Кировоградской области. Здесь ожидается +26… +28 и +27… +29 градусов соответственно.

В южных областях непогода будет в Одесской и Николаевской области. В Одессе воздух прогреется до +30, а в Николаеве - до +32. В Херсоне будет без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах +30… +32.

В оккупированном Крыму также будет без осадков и здесь будет жарко - +30… +32.

В северной части Украины непогода будет в Черниговской области. При этом температура воздуха составит +26… +28.

Погода в Украине 21 июля (фото: pixabay.com)

На востоке Украины сегодня будет солнечно и без дождей. В Луганске и Донецке +27… +29.

В Харькове, Полтаве и Днепре температура воздуха также составит +27… +29 градусов.

Напомним, что известный синоптик Наталка Диденко предупредила о резком ухудшении погоды.

Ранее сообщалось о том, что синоптик назвала точную дату, когда в Украину вернется жара.